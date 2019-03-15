В Киеве ограбили ювелирку на несколько миллионов: первые подробности и фото с места ЧП

В Борисполе (Киевская область) произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, публикуя фото с места ЧП.

Так, в этот день четверо преступников, одетых в камуфляжную форму и маски, ворвались в ювелирный магазин. Угрожая автоматами охраннику, они успели похитить драгоценности на сумму около 5 млн. гривен.

Уточняется, то разбойники скрылись с места ЧП на автомобиле Rover, причем в неизвестном направлении.

Также в ведомстве уточнили, что ювелирный магазин находился под охраной частной фирмы, сотрудники которой первыми приехали на место инцидента, а уже потом вызвали полицию. На данный момент преступников ищут.

Как сообщал "Апостроф", ранее у киевлянина из автомобиля украли 4 миллиона гривен.