В России из окна высотки "Газпрома" выбросился человек: детали смертельного инцидента

15 марта в Москве из окна высотного здания, которое принадлежит российскому монополисту "Газпрому", выпал мужчина.

Как сообщают российские СМИ, мужчина выпал из окна 30-го этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Полицейские Москвы начали расследование уголовного производства в связи с гибелью мужчины на юге российской столицы.

По предварительной информации, мужчина занимал должность ведущего технического специалиста в "Газпроме". Правоохранители не исключают, что мужчина совершил самоубийство.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, но уточнять другие подробности инцидента не стали.

Известно, что погибшему был 31 год. Мужчина не оставил предсмертную записку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 марта в Киеве из окна многоэтажки выбросилась голой пожилая женщина, которая страдала психическим заболеванием.