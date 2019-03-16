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Повесилась в ванной: стало известно о загадочном самоубийстве жены священника

суббота, 16 марта 2019, 01:37

В Херсонской области 38-летняя жена настоятеля храма УПЦ МП совершила самоубийство, повесившись в ванной.

Об этом сообщает местный сайт kherson.net.ua.

Тело жены обнаружил муж-священник, когда после службы пришел домой. Женщина повесилась в ванной на бельевой веревке. Предсмертной записки она не оставила.

Известно, что семья жила в пристройке к церкви с четырьмя детьмя.

Местные жители шокированы новостью и не понимают, почему женщина решилась на такой шаг. Священник с женой жили без конфликтов. Настоятеля храма уважают за порядочность и доброжелательность, всегдашнюю готовность выслушать, дать совет и помочь.

По словам местных жителей, женщина жаловалась на тяжелую жизнь.

"Все-таки поднять на ноги четырех детей непросто. Однако эти жалобы могли быть "приметой" психического расстройства – длительной депрессии, из-за которой сельчанка и решилась уйти из жизни. Впрочем, ее об этом уже не спросишь, а окружающие о причинах трагедии могут лишь догадываться", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина лег под поезд, в результате чего состав оторвал ему голову.

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