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Прошел Зеленополье: во Львове умер ветеран АТО, опубликовано фото

суббота, 16 марта 2019, 20:45

В субботу, 16 марта, во Львове умер украинский военнослужащий, участник АТО 39 -летний Владимир Гера.

Об этом сообщают на странице "Яворовский районный совет" в Facebook.

"Сегодня, 16 марта, перестало биться сердце нашего земляка - Геры Владимира Михайловича - командира боевой машины батареи противотанковых управляемых ракет противотанкового артиллерийского дивизиона", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Владимир родился 1 апреля 1979 года. Его родное село, где он вырос - Чернилява - Яворивского района Львовской области.

Как только началась война Герой был мобилизован, воевал под городом Зеленополье на Донбассе. После демобилизации подписал контракт с 24 бригадой им. короля Даниила, участвовал в обороне села Крымское. Уволился с рядов воинов 12 октября 2017 года.

Отмечают, что причиной смерти ветерана АТО было заболевание, которое связано с военной деятельностью. Дома у Владимира остались жена и двое детей - сын и дочь. Похоронят Героя в воскресенье, 17 марта, на местном кладбище на его Родине.

Как пишет ресурс LMN, сослуживцы отзываются о Владимире Гере, как о добром и хорошем человеке.

"Очень жаль. Хороший и добрый человек. Настоящий друг, на него можно было положиться. В 2014 нам обоим пришли повестки. Володя тогда даже не думал, чтобы уклоняться. Сразу пошел в военкомат. Говорил, как будем сидеть, государства не будет, потом детям в глаза смотреть не сможем. Нас правда раскинуло на фронте по разные стороны. Владимир был под боями в Зеленополье, как раз тогда как их бригаду расстреляли со стороны российских наемников. Тогда очень много наших ребят погибло. Володя пережил много. Через все эти переживания, стрессы и недосыпание, наверное и развилась у него болезнь. Уже потом после демобилизации, как ушел служить по контракту, у него обнаружили очень большой сахар в крови. Развился диабет", - рассказал о покойном собрат Владимир Хлян.

Также он добавил, что здоровье Владимира резко ухудшилось несколько дней назад. Его забрали в больницу, где он и умер.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве посреди улицы упал и умер ветеран АТО.

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