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Не выжил на мирной земле: в сети показали умершего героя АТО

воскресенье, 17 февраля 2019, 15:28

В сети сообщают о смерти бойца 72-й бригады Вооруженных сил Украины, воевавшего на Донбассе, Игоря Саса.

Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер под ником Ukr_Che

Как отмечается, Сас был призван в армию в первую волну мобилизации, в 2014 году. Принимал участие в боях под Зеленопольем.

"Скончался наш побратим 72-й бригады Игорь Сас. Игорь был мобилизован в первую волну, проходил службу в восьмой роте на должности механика-водителя. Выжил в Зеленополье, но не выжил на мирной земле", – пишет блогер.

Причина смерти ветерана не называется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 февраля неподалеку от Индустриального моста в Киеве прямо на глазах у прохожих скончался мужчина, оказавшийся ветераном АТО.

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