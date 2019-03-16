В Ивано-Франковске простились с известным добровольцем с позывным "Фрост": опубликованы фото

16 марта в Ивано-Франковске провели в последний путь волонтера-парамедика батальона "Госпитальеры" капеллана Сергея Мороза с позывным "Фрост".

Об этом сообщает местное издание "Правда".

Почтить память пришли сотни людей, которые его знали или слышали о нем. Вспоминали теплыми словами, как отзывчивого человека, лучшего папу и мужа.

"Он не хотел, чтобы кто-то умер без Бога в сердце. На передовой он помогал каждому, кто в нем нуждался. Он хотел, чтобы в стране все было хорошо", - вспоминал капеллан-побратим.

"Сергей на передовой, а я в тылу. Я видел в его глазах любовь к людям. Этот человек положил свою жизнь на алтарь, через служение людям. Мы понимаем, что Бог его позвал в вечные дома свои", - рассказал его друг.

Известно, что Сергей Мороз умер от онкологического заболевания.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про убийство боевиками на Донбассе украинского священника.