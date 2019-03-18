РУС. | УКР.

понедельник, 18 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

18 марта

09:45
"Шикарный" выбор: в сети показали фото супермаркетов в оккупированном Донецке
09:41
Феноменальная игра Месси помогла "Барселоне" одержать разгромную победу: видеообзор
09:28
Водитель чудом выжил: появилось видео первой минуты после жуткого огненного ДТП в Киеве
09:26
На Героев Днепра в Киеве подожгли магазин Roshen: опубликовано фото
09:14
​Как в Киеве "разводят" продавцов в барах: в сети показали видео с наглым мошенником
09:05
В Крыму "адски" празднуют годовщину аннексии: в сети появились яркие фотожабы
09:00
Астафьева без бюстгальтера и Тодоренко у бассейна: топ звездных фото недели
08:55
Умер автор знаменитой песни из фильма Тарантино
08:46
​Боевики применили на Донбассе мощное ракетное оружие: у ВСУ потери
08:39
В Киеве лихач вылетел на тротуар: появились фото и видео серьезного огненного ЧП
08:30
Гороскоп на неделю: скандалы у Львов и любовные авантюры у Водолеев
08:14
​Жителей Мариуполя напугало странное ЧП со взрывом на "Азовстали": в сети делятся жуткими фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Боевики применили на Донбассе мощное ракетное оружие: у ВСУ потери

понедельник, 18 марта 2019, 08:46

17 марта боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из противотанковых ракетных комплексов: один боец ВСУ убит еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"17 марта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы" , - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: в районе населенного пункта Водяное; вблизи миста Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено: в районе населенного пункта Крымское; вблизи поселка городского типа Новотошковское, у районе населенного пункта Золотое-4; у поселка Новолуганское; вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. При этом сообщается, что бойцы ВСУ уничтожили трех и ранили четырех оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 16 марта, в городе Попасная Луганской области погиб украинский боец - 38-летний Руслан Слисаренко.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: