​Боевики применили на Донбассе мощное ракетное оружие: у ВСУ потери

17 марта боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из противотанковых ракетных комплексов: один боец ВСУ убит еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"17 марта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы" , - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: в районе населенного пункта Водяное; вблизи миста Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено: в районе населенного пункта Крымское; вблизи поселка городского типа Новотошковское, у районе населенного пункта Золотое-4; у поселка Новолуганское; вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. При этом сообщается, что бойцы ВСУ уничтожили трех и ранили четырех оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 16 марта, в городе Попасная Луганской области погиб украинский боец - 38-летний Руслан Слисаренко.