Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от ранения в голову: фото и детали биографии

В субботу, 16 марта, в городе Попасная Луганской области погиб украинский боец - 38-летний Руслан Слисаренко.

Об этом сообщает ресурс vsim.ua.

Военнослужащий ВСУ погиб во время выполнения боевого задания - он получил осколочное ранение в голову. По данным военного комиссариата, Слисаренко служил в 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. На службу по контракту он был призван еще с 2016 года.

Руслан Слисаренко сам родом из села Деражное Ровненской области. У военного остались дома жена Юлия и двое сыновей 13-летний Назар и 12-летний Владислав.

По предварительным данным, бойца похоронят 20 марта в селе Иванковцы Барского района Винницкой области. Это личная просьба отца Руслана, так как там похоронена мама погибшего солдата.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР передали 27 февраля украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего на Донбассе.