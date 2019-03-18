Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего при атаке боевиков на Приазовье

17 марта в зоне проведения проведения операции Объединенных сил ситуация существенно обострилась.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Под прикрытием минометного и гранатометного огня враг пытался продвинуться вперед. Это своевременно заметили младшие сержанты Виктор Тимошенко, Сергей Мироненко и солдат Виктор Гарбар, которые открыли огонь по противнику, заставив его отступить. Прикрывая отступление, враг применил минометы. В результате разрыва мины наши защитники получили ранения. К сожалению, ранение Виктора Грабара оказалось тяжелым и несовместимым с жизнью", - сообщили силовики.

Пострадавшие военные получили необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото снайпера боевиков незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ).