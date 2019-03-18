Под Ровно от кори умер ребенок: врачи раскрыли странные детали

В Ровенской области от кори скончалась 9-летняя девочка.

Об этом сообщает областное управление здравоохранения в Facebook.

Как отмечается, это уже третий случай с начала года.

"В пятницу, 15 марта, от кори умерла 9-летняя девочка из Березновского района. В школе она контактировала с больным корью ребенком. В конце февраля девочка лечилась в Березновской центральной районной больнице. С первого марта - в областной детской больнице", - указывается в сообщении.

Как заявил заведующий отделением интенсивной терапии областной детской больницы Николай Хоружий, девочку доставили с осложнениями в тяжелом состоянии. Ее сразу же перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось.

При этом уточняется, что согласно документам прививка у ребенка была, однако лабораторные исследования показали, что защитный титр антител против кори в крови девочки отсутствовал.

На данный момент проводятся гистологические исследования.

"Это не совсем типичная ситуация. У этого ребенка не было иммунитета к кори, не было достаточного уровня иммуноглобулина - G. Всего в Ровенской области - 1636 больных корью. У нас есть информация, что более 13 тыс. школьников не привиты. К примеру, в Дубно есть частная школа, где 72% учащихся не привиты", - рассказал заведующий эпидотделом областного лабораторного центра Минздрава Украины Виктор Мороз.

При этом уточняется, что качественная вакцина против кори в области есть. С начала года были вакцинированы более 18 тыс. человек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале в Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина.