Россиянка разгневала пропагандиста Кремля рассказом о вербовке украинцев на его "шоу": видео

Российская студентка Вероника Косаткина в эфире российского пропагандистского телеканала в передаче "Время покажет" рассказала о том, как РФ вербует украинцев.

Девушка рассказала, что попала в редакционный отдел, где бригада выполняла всего три задачи: держали микрофон гостям в студии, принимали и расшифровывали звонки и искали украинцев для программы.

"Я каждый день спрашивала, что мне делать сегодня, и каждый день получала один ответ: искать украинцев", - сказала она.

Студентка добавила, что у украинцев спрашивали о том, чем они занимались во время майдана и как относятся к так называемым "ЛНР" и "ДНР"

В свою очередь ведущий программы Артем Шейнин заявил, что девушка решила получить скандальную популярность на необоснованной критике.

"Девочка решила хайпануть на известной программе, что тут неожиданного и нового? Каждый выбирает способ позиционирования себя в соответствии со своими представлениями о порядочности. Она предложила очередной повод недоброжелателям попыхтеть о том, как нехороша наша программа. А в смысл сказанного никто и не собирался вдумываться — его там нет, если оценивать профессионально", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 марта, из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе освободили немецкого журналиста Билли Сикса, который распространял фейковые новости о сбитом на Донбассе Boeing MH17.