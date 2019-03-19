Появились фото 20-летнего бойца ВСУ, убитого снайпером боевиков

В понедельник, 18 марта, в Луганской области пуля снайпера боевиков убила 20-летнего бойца ВСУ Евгения Керичанина, в сети опубликовали его фото.

Об этом сообщают на странице "Книга памяти павших за Украину" в Facebook.

Военнослужащий Евгений защищал Родину в 54 Отдельной механизированной бригаде. Сам он родился в Сумской области. В мае бойцу исполнился бы 21 год.

Убили бойца 18 марта около 10:00 утра на Луганском направлении. Керечанин находился на наблюдательном посту, когда противник открыл огонь.

"С целью приближения к нашим позициям, около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг опорного пункта взвода одной из наших бригад, которая защищает Луганскую область. Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керечанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате стрельбы которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью. За проявленное мужество с олдат Евгений Керечанин представлен к награждению посмертно ", - говорится в сообщении.

О семье погибшего, а также о времени и месте захоронения на данный момент информации нет.

Как сообщал "Апостроф", в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ, прапорщик 10 Горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов.