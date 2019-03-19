Пулеметчик ВСУ отбил атаку боевиков под Луганском: названа фамилия погибшего героя

На Луганщине 18 марта от пули вражеского снайпера погиб пулеметчик ВСУ Евгений Керичанин, который отражал атаку боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что с целью приближения к позициям украинских военных, около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг взводного опорного пункта одной из бригад, которая защищает Луганщину.

"Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керичанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате обстрела которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

За проявленное мужество Керичанина был представлен к награде посмертно.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, двух оккупантов ликвидировано, еще двое - ранены. Уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в зоне проведения проведения операции Объединенных сил ситуация существенно обострилась, был убит солдат ВСУ Виктор Гарбар.