У Путина похвастались испытаниями боевой подлодки: видео

Министерство обороны РФ показало кадры испытаний атомного стратегического ракетоносца класса "Борей".

Как сообщает российская пресса, субмарины этой серии могут иметь длину 170 метров и ширину 13,5 метров. Водоизмещение таких подводных лодок составляет 24 тыс. тонн.

Известно, что они способны нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Презентация прошла 19 марта, когда в России отмечается День моряка-подводника Военно-морского флота.

Напомним, что бойцы ВСУ уничтожили уникальный российский танк Т-72Б3, который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний" в войне с Украиной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские власти ставят под угрозу всю оборону страны, оставляя России право быть поставщиком-монополистом запчастей для производства военной техники.