Врезался в столб и уснул: в сети показали фото "уникального" виновника ДТП под Киевом

В Ирпене Киевской области пьяный водитель на Toyota устроил ДТП, врезавшись в столб и стоявший рядом автомобиль.

Об этом в Facebook написал журналист Влад Антонов, опубликовав фото с места происшествия.

По его словам, мужчина оказался жителем города Днепр. Инцидент произошел в ночь на 19 марта.

"Очень пьяный днепровец ночью в Ирпене на Тойота врезался в столб и еще одно авто. После вывалился и уснул прямо на асфальте. Нет, не эпилепсия или диарея, просто он бухой, как все вы часто делаете", - написал Антонов.

"Жаль что не 200-й. Это я авторитетно заявляю, можете не соглашаться", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный неадекват устроил ДТП и разборки с пистолетом.