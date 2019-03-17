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В Киеве пьяный неадекват устроил ДТП и разборки с пистолетом: фото и видео

воскресенье, 17 марта 2019, 23:17

17 марта близ станции метро "Гидропарк" в столице произошло ДТП, которое переросло в вооруженные разборки.

Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал водитель Mitsubishi, он ехал по Броварскому проспекту в сторону станции метро "Гидропарк". Во время движения в машине была мама мужчины и ребенок. В какой-то момент он услышал треск. Когда посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что сзади в него врезался Chevrolet.

Водитель Lancer подошел к Chevrolet, чтобы поговорить с водителем. Но вместо того, чтобы просто вызвать полицию и оформить банальное ДТП начался конфликт. Владелец Mitsubishi отметил, что мужчина находился в неадекватном состоянии и у него были признаки алкогольного опьянения. Во время диалога водитель Chevrolet начал угрожать ему, а спустя некоторое время достал пистолет. Также пистолетом он угрожал и женщине, которая тоже находилась в Lancer.

Для разбирательств на место прибыли экипажи патрульной полиции и наряд полка патрульной полиции специального назначения. У мужчины изъяли оружие, а после чего передали его следственно-оперативной группе.

Как сообщается, по неподтвержденной информации, мужчина является работником спецслужб, однако какой именно — неизвестно. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта во Львове на проспекте Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты с лошадьми и автомобиля Lanos.

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