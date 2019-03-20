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Под Винницей простились с погибшим на Донбассе бойцом: опубликованы фото

среда, 20 марта 2019, 15:47

20 марта в городе Бара Винницкой области прошло прощание с воином 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Русланом Слисаренко.

По информации местных изданий, защитник Украины погиб во время минометного обстрела вблизи хутора Свободный Луганской области.

Руслан Слисаренко родился 9 октября 1981 года в городе Деражня Хмельницкой области. Там у него остался отец. В ряды Вооруженных сил Украины он был призван в 2016 году и нес службу по контракту.

Похоронят бойца в селе Ивановцы Барского района, в котором проживают его жена и двое сыновей 12 и 13 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео с десятком гробов и свежими могилами в Колпино (Россия) российских наемников, воевавших в Сирии и на Донбассе.

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