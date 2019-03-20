Съезжается все начальство: под Николаевом произошла загадочная гибель сельского головы

20 марта недалеко от поселка Березнеговатое Николаевской области обнаружили перевернувшийся автомобиль Chevrolet Niva, внутри которого находился труп мужчины.

Как сообщает местное издание "Новости-N", автомобиль был найден между селами Малиевка Березнеговатского района и Владимировка Казанковского района.

Погибшим оказался сельский голова с. Малиевка Александр Каверин. Эксперты также при осмотре тела обнаружили огнестрельное ранение.

Кроме того, в машине было найдено охотничье ружье, которое принадлежало погибшему сельскому голове.

Является ли огнестрельное ранение причиной смерти пока не известно.

Издание также отмечает, что к месту гибели сельского головы съехались председатели сельсоветов и руководители населенных пунктов со всего района, которые хотят узнать обстоятельства гибели своего коллеги.

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