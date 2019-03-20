РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

15:23
​В ЕС дали неожиданное пояснение, зачем его "хакеры" взламывали украинский ЦИК
15:19
"Шахтер" представил яркое промо матча с "Динамо" в стиле "Игры престолов": фото
15:12
Съезжается все начальство: под Николаевом произошла загадочная гибель сельского головы
15:01
Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией
14:51
Нардеп потребовал от полиции открыть дело против Медведчука
14:47
Селянская партия заявила о поддерже Тимошенко на выборах
14:35
​Липецкая фабрика Roshen проиграла в российском суде
14:30
В мини-платье как у мировой звезды: Леся Никитюк восхитила образом
14:25
В Латвии путинских дипломатов поставили на место за "крымнаш"
14:24
Отбор на Евро-2020: в сборной Украины рассказали, как можно остановить Роналду
14:21
За выход во второй тур будут бороться Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Ляшко - свежий соцопрос
14:20
Умерла последняя связная Шухевича с позывным "Ласточка": опубликовано видео прощания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Съезжается все начальство: под Николаевом произошла загадочная гибель сельского головы

среда, 20 марта 2019, 15:12

20 марта недалеко от поселка Березнеговатое Николаевской области обнаружили перевернувшийся автомобиль Chevrolet Niva, внутри которого находился труп мужчины.

Как сообщает местное издание "Новости-N", автомобиль был найден между селами Малиевка Березнеговатского района и Владимировка Казанковского района.

Погибшим оказался сельский голова с. Малиевка Александр Каверин. Эксперты также при осмотре тела обнаружили огнестрельное ранение.

Кроме того, в машине было найдено охотничье ружье, которое принадлежало погибшему сельскому голове.

Является ли огнестрельное ранение причиной смерти пока не известно.

Издание также отмечает, что к месту гибели сельского головы съехались председатели сельсоветов и руководители населенных пунктов со всего района, которые хотят узнать обстоятельства гибели своего коллеги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полиции раскрыли подробности жестокого убийства участника боевых действий на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: