Полиция раскрыла подробности кровавой расправы над участником АТО в Киеве: опубликованы фото

В полиции раскрыли подробности жестокого убийства участника боевых действий на Донбассе. Мужчину нашли мертвым в его же квартире.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, тело с признаками насильственной смерти обнаружил его отчим, который вызвал правоохранителей.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в квартире на улице Выборгской в ванной комнате он обнаружил мертвым своего пасынка. Личность пострадавшего установили, это – 22-летний местный житель, который нигде не работал. Тело отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - информируют в пресс-службе.

По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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