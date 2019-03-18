В полиции раскрыли неожиданные подробности о поджигателе Roshen в Киеве

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике, принадлежит к радикальной организации, якобы планировавшей сорвать выборы.

Об этом сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Украинская правда".

"Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия", – отметил Крищенко.

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.

Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen – вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО.

По данным источников издания в правоохранительных органах, этим лидером является Евгений Моринец, известный как "Белая балаклава". Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

По словам собеседника в Генпрокуратуре, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить "Белую балаклаву".

Также задержанный якобы связан с известной пророссийской организацией "ГК "Наждак", возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли "агентом российских спецслужб".

По факту поджога магазина начато уголовное производство об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17-18 марта в Киеве подожгли два магазина Roshen.