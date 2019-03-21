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Сыграли с врагом в "боулинг": офицер ВСУ показал видео точного попадания по укреплению боевиков

четверг, 21 марта 2019, 08:09

Появилось яркое видео сокрушительного удара бойцов ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео публикует офицер ВСУ Анаталий Шефан ("Штирлиц").

"Воины ОСы продолжают делать "Страйк". В начале марта оккупанты вновь провоцировали, а воины ОСы адекватно ответили сыграв с ними в боулинг. В результате меткого выстрела было уничтожено очередную пулеметную точку противника и укрепление", - говорится в сообщении.

Под видео появились радостные комментарии.

"Прямо в дупло! Четко!", "Бинго! Спасибо за хорошее начало дня! Так держать! Смерть кацапским фашистам! Смерть путину ХУЙ*ЛУ!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены два оккупанта.

Ранее украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого два оккупанта были ликвидированы.

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