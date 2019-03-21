Сыграли с врагом в "боулинг": офицер ВСУ показал видео точного попадания по укреплению боевиков

Появилось яркое видео сокрушительного удара бойцов ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео публикует офицер ВСУ Анаталий Шефан ("Штирлиц").

"Воины ОСы продолжают делать "Страйк". В начале марта оккупанты вновь провоцировали, а воины ОСы адекватно ответили сыграв с ними в боулинг. В результате меткого выстрела было уничтожено очередную пулеметную точку противника и укрепление", - говорится в сообщении.

Под видео появились радостные комментарии.

"Прямо в дупло! Четко!", "Бинго! Спасибо за хорошее начало дня! Так держать! Смерть кацапским фашистам! Смерть путину ХУЙ*ЛУ!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены два оккупанта.

Ранее украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого два оккупанта были ликвидированы.