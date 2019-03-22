Боевики на Донбассе рассказали, кому и когда дадут паспорта России

Уже в апреле, пока в Украине будет раздрай между первым и вторым туром президентских выборов, Россия намерена активизировать на Донбассе выдачу своих паспортов.

Об этом пишет российский пропагандист и сторонник боевиков Семен Пегов в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в "народном совете ДНР".

Как ожидается, процедура легализации боевиков начнется в апреле. По данным Пегова, в первую очередь паспорта РФ получат так называемые госслужащие ДНР и ЛНР. Следом за ним Москва легализует и пенсионеров.

Пособник боевиков также отметил, что Москва намерена раздать паспорта для пособников боевиков в рамках проекта упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, одобренного в 2018 году.

Пегов также сообщил, что на Донбасс уже якобы завези "порядка полумиллиона бланков".

При этом он допускает, что Москва может выдать боевикам не внутренние паспорта, а заграничны. Также ранее РФ поступила с Абхазией и Южной Осетией.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как оккупанты в Крыму пытаются заполучить украинский безвиз.