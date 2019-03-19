Приехали за "пряниками": сети позабавило фото главарей ДНР-ЛНР в Крыму

В сети высмеяли фото главарей ЛДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина в Крыму.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Симферополь. Делегации "Луганской и Донецкой народной" республик. Возглавляют делегации главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Бабушка внучатам привезла пряничков? Или призабыла бабка про кровинушек своих?", - говорится в сообщении.

На фото, вместе с Пушилиным и Пасечником, можно также увидеть так называемого главу полуострова Сергея Аксенова.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую фотожабу, на которой изображен президент России Владимир Путин в образе бабушки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 18 марта посетил оккупированные Крым и Севастополь.

Напомним, ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов признался, что захватом полуострова лично руководил президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что во время визита Путина в аннексированный Крым главари так называемых ДНР и ЛНР приготовили ряд предложений, от которых президент РФ "вряд ли сможет отказаться".