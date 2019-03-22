По Украине прошел мощный ураган: опубликованы фото

В пятницу, 22 марта, в некоторых областях Украины отмечался сильный ветер, который валил деревья и срывал крыши.

Соответствующие фото публикуют в социальных сетях.

В частности, в Сумах северо-западный ветер значительно усилился после 14 часов. Кроме того, в городе прошел сильный ливень с градом, достигающим размера горошин. Сильные порывы ветра также были зафиксированы в Глухове, Шостке и Ромнах.

Также в Чернигове и области ветер повредил крыши 6 зданий. В восьми местах спасателям пришлось убирать поваленные деревья. О пострадавших в результате инцидентов не сообщается.

Кроме того, в столице Украины, Киеве, ветер также валил деревья, в результате чего пострадало несколько автомобилей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 марта из-за ураганной погоды в Киеве ветер повалил множество деревьев.