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В Крыму женщина, задавившая кота на тротуаре, написала заявление о порче авто

пятница, 22 марта 2019, 12:53

В оккупированном Симферополе женщина-водитель задавила кота уличного музыканта на пешеходной зоне, а затем написала заявление о порче своей машины,

Об этом пишут российские СМИ.

Инцидент произошел вечером 19 марта. Женщина на красной Toyota наехала на животное на пешеходной зоне улицы Карла Маркса. Рыжий кот по кличке Шурик, который в момент произошедшего спал на чехле из-под гитары, погиб в мучениях. По словам свидетелей, животное не заметить было нельзя.

Водитель же, как говорят очевидцы, даже не остановила машину. Хозяин животного истошно закричал и ударил по автомобилю. Женщину водителя задержали очевидцы, но вскоре она была отпущена.

Как рассказала сотрудник пресс-службы полиции Ольга Богославская, в правоохранительные органы было подано сразу несколько заявлений по поводу произошедшего. При этом женщина-водитель также написала заявление – о порче своей машины.

Одна из ее знакомых утверждает, что автоледи не заметила кота.

"Какой же бред раздули с этим котом. Женщина, которая наехала на кота, моя хорошая знакомая! Это роковая случайность! Я лично знаю, что она очень трепетно относится к животным! В том году на трассе Наташа подобрала собаку, которую сбила машина и лечила 3 месяца за свои средства потом пристраивала не! Таких было 4 собаки всего!", - цитируют женщину в соцсетях.

Однако свидетели говорят, что женщина наехала на Шурика специально. Инцидент до сих пор вызывает у крымчан горячие споры.

Как сообщал "Апостроф", ранее подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.

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