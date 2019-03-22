​Как на Донбассе ликвидировали российского "антифашиста": в сети показали документы

В сети появилась справка о смерти российского наемника Данила Попова по кличке "Антифашист", ликвидированного бойцами ВСУ на Донбассе.

Соответствующий документ опубликовал в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Дополнение: справка о смерти от сдд. Попов груз 200 роа", - говорится в сообщении.

В справке о смерти предоставленной его отцу Попову Андрею Ивановичу говорится о том, что боевик 18 сентября 2014 года в селе Дмитровка Донецкой области "получил ранения несовместимые с жизнью".

"Размозжение левого тазобедренного сустава с отрывом конечности, размозжение лица, отрыв кистей", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали показали фото погибшего в 2015 году боевика ДНР родом из Омска, который подорвался на мине на Донбассе.