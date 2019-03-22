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​ВСУ устроили боевикам жестокую месть за побратима: у оккупантов громадные потери

пятница, 22 марта 2019, 07:58

21 марта боевики НВФ на Донбассе убили украинского военнослужащего и получили достойный ответ: три оккупанта уничтожены, еще шестеро ранены.

Об этом сообщает ООС.

"21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: в районе населенного пункта Широкино и вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов наших позиций: в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи поселка Золотое-4, у населенного пункта Южное, в районе села Крымское и вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых оккупантов. Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1 с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения. Сообщается, что подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал "Апостроф", российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

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