Под Черниговом врач довел до смерти роженицу с младенцем: фото и решение суда

Из-за врачебной халатности в городе Сновск, Черниговской области, умерла мать-роженица и ее новорожденный ребенок.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

У Анастасии и Игоря Горбатенко, жителей Семеновки Черниговской области, должен был родиться мальчик-первенец. Однако при родах Анастасия, которой делали кесарево сечение, умерла, а через 1,5 месяца умер и новорожденный.

Расследование подтвердило факт ненадлежащего выполнения своих функций анестезиологом Николаем Мохнюком, который на момент трагедии работал заведующим реанимации Сновской центральной районной больницы.

"По крайней мере, комиссия, которая рассматривала этот случай, оценила все факты и приняла соответствующее решение. Затем следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определила, что именно привело к смерти и стало причиной связи между действиями врача и теми последствиями, которые мы сегодня имеем", – отметил адвокат потерпевших.

В результате суд вынес приговор: два года лишения свободы и такой же срок лишения права заниматься врачебной деятельностью.

По словам родственников Анастасии, несмотря на очевидные доказательства, своей вины анестезиолог не признал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черняхове Житомирской области во время родов скончалась 36-летняя женщина, а ее ребенок родился мертвым.