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Стало известно о гибели украинского бойца оборонявшего Дебальцево: опубликовано фото

суббота, 23 марта 2019, 18:02

В пятницу, 22 марта, военнослужащий ВСУ Николай Денисов погиб во время командировки в Константиновку, Донецкой области.

Об этом сообщается на Facebook странице "Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины".

"22 марта 2019 военнослужащий военной службы по контракту старший сержант Денисов Николай Витальевич, начальник группы охраны и патрульно-постовой службы взвода охраны и патрульно-постовой службы роты ВСП Черниговского ЗВ ВСП, трагически погиб во время командировки в военной комендатуры города Константиновка Донецкой области. Расследование всех обстоятельств гибели продолжается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что боец начал службу добровольцем в 13 батальоне территориальной обороны и участвовал в обороне Дебальцево. Был награжден орденом "За мужество".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных.

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