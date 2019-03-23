В Харькове задержали разведчика боевиков ДНР по кличке "Куб": опубликованы фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове боевика террористической организации ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки в феврале 2015 года присоединился к боевикам ДНР и получил позывной "Куб".

В составе "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ. В начале 2019 боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

"Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевика задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке ДНР. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ предупредили террористический акт в харьковском метрополитене, задержав завербованного спецслужбами РФ исполнителя.