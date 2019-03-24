Разорвало на части: в жестком ДТП в Одессе погибли два человека, фото

В ночь на 24 марта в Одессе в результате ДТП на проспекте Шевченко погибли два человека.

Как сообщает Нацполиция области, водитель автомобиля BMW Х6 не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata.

После столкновения автомобиль отбросило на опору линии электропередач, после чего его разорвало на две части.

В результате аварии 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летнего водителя доставили в реанимационное отделение местного госпиталя, где он скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ сообщают, что автомобилем управлял Шамиль Гаджиев - сын предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат боксера Рамиля Гаджиева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одесском жилом комплексе неизвестный кузнец установил забор, где явно видно узор в виде пениса.