​Появились новые данные по жертвам мощного удара ВСУ по складу боевиков

Офицер ВСУ представил новые данные по ликвидированным на Донбассе боевикам НВФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Об этом Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил в Telegram.

"Пару дней назад выложил видосик с горящим составом БК, експЕрды вновь активизировались, что выложил какой-то фейк и манипулирую. Конечно, я так всегда делаю, постоянно бросаю и наслаждаюсь.

1-200 + 1-200 от ранений, 4 - 300 с тяжелыми ожогами оккупантов, тепловизоры, рации, амуниция, оружие и боеприпасы. Фейки для зрадо@бов такие неожиданные, когда через пару дней со стороны оккупантов появляется подтверждение", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.