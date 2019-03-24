РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

15:27
В России намекнули, что Путин в Беларуси может получить по зубам
15:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
15:07
Самолет протаранил жилой дом: в сети появилось страшное видео
14:51
​Появились новые данные по жертвам мощного удара ВСУ по складу боевиков
14:21
​В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России
13:58
Украинцев разозлил бенефис Зеленского на "1+1" за сутки до выборов
13:51
​На Донбассе боевика довели до самоубийства: опубликованы фото
13:14
Оружие и миллионы долларов: новые детали спецоперации против крупнейших наркоторговцев в Украине
13:08
Прямые переговоры между Россией и Украиной неизбежны - эксперт-международник
12:51
Две легенды Украины: сеть впечатлило яркое фото с совместной тренировки Кличко и Усика
12:42
​Появились новые подробности страшного ДТП с автобусом на Дорогожичах: видео
12:33
В США популярный певец случайно застрелился во время съемок клипа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Появились новые данные по жертвам мощного удара ВСУ по складу боевиков

воскресенье, 24 марта 2019, 14:51

Офицер ВСУ представил новые данные по ликвидированным на Донбассе боевикам НВФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Об этом Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил в Telegram.

"Пару дней назад выложил видосик с горящим составом БК, експЕрды вновь активизировались, что выложил какой-то фейк и манипулирую. Конечно, я так всегда делаю, постоянно бросаю и наслаждаюсь.

1-200 + 1-200 от ранений, 4 - 300 с тяжелыми ожогами оккупантов, тепловизоры, рации, амуниция, оружие и боеприпасы. Фейки для зрадо@бов такие неожиданные, когда через пару дней со стороны оккупантов появляется подтверждение", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: