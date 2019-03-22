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Горел почти сутки: офицер ВСУ показал видео подрыва склада боеприпасов у боевиков

пятница, 22 марта 2019, 08:28

Появилось феерическое видео, как полыхает, взорванный бойцами ВСУ, склад боеприпасов боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Горела, горела, горела. В моем небе звезда! В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов который феерично горел почти сутки. По данным разведки 2 ватрушки присоединились к 200_бригаде и еще 3 зализывают ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

Ранее появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены два оккупанта.

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