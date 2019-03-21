Пулеметчик был не один: подробности "страйка" ВСУ по позиции боевиков

Российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в следствие недавнего удара сил ООС по позициям противника на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"А вот и подтверждение хорошей работы воинов ОС не заставило себя ждать, которые любят делать "Страйк". Как оказалось пулеметчик был не один. Значит не менее двух ватрушек присоединились к 200-й бригаде. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - написал он, опубликовал скриншот соответствующей публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены два оккупанта.

Ранее украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого два оккупанта были ликвидированы.