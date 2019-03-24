В Польше в ДТП с BMW погибли трое граждан Украины

В Польше в результате наезда автомобиля погибли трое граждан Украины.

Об этом сообщает польское издание Wp.pl.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 23 марта, вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник.

Известно, что здесь легковой автомобиль BMW совершил наезд на пятерых пешеходов. В результате столкновения на месте погибли 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

По официальным данным полицейских, пешеходы нарушали правила дорожного движения. Кроме того, при них не было светоотражающих элементов. Известно, что пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.

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