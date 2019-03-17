Украинец погиб страшной смертью в Польше: фото

В польском Кракове во время строительных работ возле королевского замка Вавель погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Отмечается, что из-за оползня произошел обвал подпорной стенки, при выполнении работ по ее укреплению. Пострадали около 10 человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели почти час пытались реанимировать 45-летнего мужчину, однако спасти ему жизнь не смогли. Украинец получил слишком серьезные травмы.

По словам местные чиновников, строительные работы возле замка выполнялись с соблюдением всех норм безопасности и под присмотром контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше толпа пьяных жестоко избила украинца.