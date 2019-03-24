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В Запорожье ищут убийцу 15-летней школьницы: опубликовано фото девушки

воскресенье, 24 марта 2019, 00:16

В Запорожье ищут убийцу 15-летней школьницы, просят свидетелей сообщить известную информацию о преступлении.

Об этом сообщает активистка Виктория Кожешкурт на своей странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты прошу помощи в публикации. Погиб ребенок моих знакомых. И "расследованием" занимается Шевченковское отделение полиции города Запорожья...", - написала она.

Активистка отметила, что тело Пелех Анастасии 2003 года рождения было найдено ночью с 17 на 18 марта около дома по адресу улица Косыгина, 9.

"Одета была в черную куртку, джинсы, черные замшевые ботинки на шнурках. Рост 168 см. Цвет глаз зеленый. Блондинка с длинными волосами. Просьба всем, кто владеет любой информацией о преступлении, что либо видел или слышал, есть какие либо догадки - сообщить по телефону 0507661263, 0970448864 - Левченко Марьяна", - написала Кожешкурт.

По ее словам, девочка погибла в возрасте 15 лет. Она училась на юридическом факультете колледжа.

"Чужих детей не бывает!!! Во имя памяти ребенка и во имя справедливости просим о любой помощи!!! Просьба делать посты для распространения. Заранее благодарны", - написала активистка в сети.

Как сообщал "Апостроф", в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области мужчина убил свою сожительницу, после чего взорвал дом.

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