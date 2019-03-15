На Закарпатье убийца попытался скрыть преступление, взорвав целый дом: фото

В селе Рокосово Хустского района Закарпатской области мужчина убил свою сожительницу, после чего взорвал дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Закарпатской области.

По информации полицейских, злоумышленник сбежал с места преступления, после чего скрывался. Сейчас он задержан.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в ночь на 14 марта. Погибшей оказалась 27-летняя женщина. Известно, что ее 25-летний сожитель был ранее судимым. Во время семейной ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары ногами и руками по голове и телу, а затем включил газовый прибор, после чего произошел взрыв. Ударной волной мужчину выбросило из дома.

Сейчас задержанный находится в реанимации с многочисленными травмами и ожогами.

По признакам ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) начато расследование.

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