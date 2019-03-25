ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: есть убитые и раненые

ВСУ отомстили боевикам за обстрелы в зоне военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 марта огнем двух оккупантов было уничтожено и один ранен", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, в частности, позиции ВСУ боевики обстреляли в районе Золотого-4, Новолуганского, Попасной, Луганского и Новотошковского. Известно, что боевики четырежды использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщалось, ранее в Украине пояснили, как Россия "кормит" оккупированный Донбасс. Детальнее читайте в материале "Апострофа": Россия создает коалицию непризнанных "республик" и разворовывает украинские недра – министр.