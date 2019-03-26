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Смерть под прицелом: офицер ВСУ показал видео уничтожения пулеметного гнезда боевиков

вторник, 26 марта 2019, 08:41

В сети показали видео удара украинских военных - как бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Бригада 200" пополнилась пулеметчиком российских оккупантов на Донбассе.

"В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", - написал Штефан и опубликовал видео удара солдат ВСУ.

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!", - заявил офицер.

Напомним, в интернете опубликовали яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.

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