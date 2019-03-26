​В ДНР заговорили о массовом бегстве боевиков

На Донбассе заговорили о том, что если боевикам начнут вручат паспорта РФ, они бросятся в массовое бегство.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter.

""Пообщайся с военными, реально служащими. Они тебе расскажут. Если им раздать паспорта, то х*ен они останутся на передовой", - процитировал блогер жителей Донбасса.

Под постом появились комментарии с сомнениями по поводу вручения паспортов РФ.

"Отказаться от гражданства, это останутся без пенсии, потом мы скажем шо это лютое нарушение минских минсков, и Турчинов уже кроваво и пасторски точит косу и гнать весь ЮВО до границы с Туапсе... хотя в нас выборы и Пастора могут снять", "Ну вот как они рассказывают, да Матвеев Курган и Ростов. Прописка временная (я хз что такое временная прописка). За паспорт 5 тысяч и 3,5 за прописку. Получивших паспорт естественно я не видел, только знакомые, знакомых которые имеют отношение к мвд и чиновникам дыры", "Они начнут раздачу паспортов только когда добьются комфортных условий с миротворцами. Как только миротворцы станут на линии разграничения начнется тихая паспортизация", "а кто у нас за миротворцев топит?", "За миротворцев на линии мы не соглашаемся, бо молдаваны уже как-то согласились и 30 лет их зайо*ывает это недоразумение, паспортов там так и не дали кстати", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", уже в апреле, пока в Украине будет раздирай между первым и вторым туром президентских выборов, Россия намерена активизировать на Донбассе выдачу своих паспортов.