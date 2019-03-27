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Из голливудского фильма ужасов: появились новые фото ДТП под Киевом

среда, 27 марта 2019, 00:07
Фото: Патрульная полиция Киевской области\Facebook

Появились новые фото жуткой аварии под Киевом с участием грузовика и пострадавшим.

Их опубликовала пресс-служба полиции Киевской области, уточнив детали ЧП.

"На 23 км автодороги "Киев-Одесса" водитель, гражданин другой страны, транспортировал крупногабаритный груз, который при торможении пробил насквозь кабину водителя. 45-летнего водителя сразу госпитализировали в Васильковской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По заверениям правоохранителей, прибывших на место ЧП, открывшаяся картина действительно была жесткой: груз автомобиля MAN оказался в салоне авто, проломив кабину насквозь.

В сети бурно отреагировали на снимки с места ДТП. Некоторые в комментариях отметили, что авария напоминает одну из сцен из популярного фильма ужасов "Пункт назначения".

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером в воскресенье, 24 марта, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек получил травмы.

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Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

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