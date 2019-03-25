В Киеве пьяный на Jeep устроил жесткое двойное ДТП: фото и видео

Поздним вечером в воскресенье, 24 марта, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек получил травмы.

Об этом сообщает Информатор.

В частности, водитель Jeep, направлявшийся по улице Северной, в Оболонском районе, вылетел с дороги на зеленую зону, где снес Peugeot и влетел в Daewoo. Владельца Cherokee госпитализировали с незначительными травмами.

Как уточняет издание, он ехал по Северной в сторону Оболонского проспекта и, увидев на дороге собаку, попытался ее объехать и спасти животное. Таким образом, автомобиль вынесло на обочину, где были припаркованы Daewoo и Peugeot. Cherokee сначала влетел в "француза", после чего передняя часть Jeep оказалась сверху на Sens. Все три машины получили серьезные повреждения.

Известно, что водитель внедорожника был пьян. Драгер показал показатель 1,64 промилле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве ребенок попал в жесткое ДТП из-за отца-нарушителя.