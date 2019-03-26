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​Краном насковзь пробило кабину: появились фото жуткой аварии на трассе под Киевом

вторник, 26 марта 2019, 07:37

26 марта на Одесской трассе случилась жуткая авария с участием крана и двух бусов, вследствие которой серьезно пострадал один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пункт назначения под Киевом на одесской трассе: сначала водитель буса влетел в идущий впереди бус. Потом водитель автокрана так тормознул после завтыка, что пробил краном кабину. Забрали, жить будет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером в воскресенье, 24 марта, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек получил травмы.

Ранее сообщалось, что 24 марта на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.

Также 22 марта в центре Киева после ДТП водитель автомобиля Maserati устроил стрельбу, а потом сбежал с места преступления.

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