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Любитель отрезанных рук и взрывов: в сети показали снятое в России видео с подполковником, воевавшим в Сирии

среда, 27 марта 2019, 10:25

23 марта в одном из магазинов российского города Салават мужчина, представившийся подполковником Грозненского батальона "Восток", нахамил продавцам и рассказал несколько интересных фактов о себе.

"Выступление" хамовитого мужчины попало на камеры видеонаблюдения, после чего ролик опубликовали в сети.

В частности, мужчина рассказал, что воевал в Сирии.

"Мы спасаем ваши задницы в Сирии. Лазим в песке. Ты смеешься что ли?", - сказал он.

Также он признался, что любит "резать людям предплечья и отрезать уши". По словам скандального мужчины, в России в 2024 году готовится революция, во время которой "будут взрывать все магазины".

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские военнослужащие погибли в Сирии, попав в засаду в районе города Сухна, расположенного недалеко от Пальмиры.

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