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Под Киевом няня била и унижала детей: опубликовано видео

среда, 27 марта 2019, 01:34

В сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области няня била и издевалась над воспитанниками.

Об этом сообщает ТСН.

Запись была сделана скрытой камерой родителями, чьи дети ходят в данное учреждение. На видео показано, как воспитательница во время одевания детей на прогулку вместо помощи им - толкает и унижает.

Молодая мама Виктория Бредихина, которая опубликовала видеопост, написала: "Завтра Димон идет в садик. Страшно, что делается, но надеюсь, в нашем садике такого нет. На видео воспитатели сада...".

Запись уже набрала тысячи просмотров и распространений. Также под видео оставили более 500 комментариев. Видео разозлило многих мамочек: "Слов нет, ребенка жалко", - написала Юлия Павкина. Наталья Демченко также солидарна: "Это ужас...нет слов...кто бы ее так тряхнул". Позже видео появилось в группе "Батьки SOS". Там тоже не понимают, как такое могло случиться. "Ужас, кто их принимает на работу?", - написала Эмилия Величко.

Но больше всего родителей пугает равнодушие свидетелей этих издевательств. "Самое страшное, что рядом также были работники этого концлагеря для детей. Там все сотрудники так себя ведут? Куда смотрит руководство? Этот ужас является нормой?", - возмущенно интересуются пользователи.

На действия воспитательницы уже отреагировали в полиции. Там проводят досудебное расследование по статье 126 Уголовного кодекса Украины "Побои и истязания". Также действия воспитательницы проверяют в Вышгородском отделе образования. От исполнения обязанностей ее пока отстранили.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть удивила история спасения детей в Одессе жестоким убийцей.

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