Кропивницкий сотрясли мощные взрывы: первые фото и видео с места ЧП

Вечером в среду, 27 марта, в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов.
Об этом сообщают местные жители, публикуя фото и видео в соцсетях.
Предполагается, что ЧП произошло на газовой подстанции. Отмечается, что после взрывов начался пожар неподалеку от улицы Киевской.
Из-за ЧП без энергоснабжения остался микрорайон Ковалевка. А в соседних домах взрывной волной выбило окна.
Жители также отметили, что взрывы продолжились и дальше. Сообщается, что на упомянутой газовой заправке взорвалась одна цистерна с газом. Известно, что возле заправки стояли грузовики дальнобойщиков.
На место взрыва выехали спасатели и как минимум пять бригад "скорой помощи".
Как сообщал "Апостроф", в российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.
Напомним, 16 февраля в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.