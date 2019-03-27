Кропивницкий сотрясли мощные взрывы: первые фото и видео с места ЧП

Вечером в среду, 27 марта, в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают местные жители, публикуя фото и видео в соцсетях.

Предполагается, что ЧП произошло на газовой подстанции. Отмечается, что после взрывов начался пожар неподалеку от улицы Киевской.

Из-за ЧП без энергоснабжения остался микрорайон Ковалевка. А в соседних домах взрывной волной выбило окна.

Жители также отметили, что взрывы продолжились и дальше. Сообщается, что на упомянутой газовой заправке взорвалась одна цистерна с газом. Известно, что возле заправки стояли грузовики дальнобойщиков.

На место взрыва выехали спасатели и как минимум пять бригад "скорой помощи".

Как сообщал "Апостроф", в российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.

Напомним, 16 февраля в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.