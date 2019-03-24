В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: есть погибший, фото

В субботу, 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия случилась в Голосеевском районе столицы по адресу проспект Науки, 11. Взрыв услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам.

Как отмечают "Вартови эспрессо", взрыв услышали на 4 этаже 9-этажного дома. Когда соседи зашли в помещение, то увидели, что коридор был изуродован от взрыва, а на полу лежало тело мужчины 40-45 лет в луже крови лицом вниз.

По словам соседей, они увидели незнакомую женщину, выбегавшую из квартиры, в которой произошел взрыв. Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников, поэтому что именно взорвалось - неизвестно. Но жители дома рассказали, что звук был похож на взрыв гранаты.

Личность погибшего пока не установлена, а также неизвестно являлся ли он владельцем квартиры. По данным "Информатора", на вид мужчине было около 30 лет.

"Скорее всего, трагическое событие произошло в коридоре, так как именно там были повреждены стены, мебель и потолок. Там в луже крови лежал и погибший. Прибывшим медикам, к несчастью, оставалось лишь констатировать факт смерти. Также сотрудники полиции опросили соседей и начали поиски девушки, о которой сообщили свидетели", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в киевской многоэтажке в подъезде прогремел взрыв.