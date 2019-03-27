Трагедия на воде в Кременчуге: появились новые фото, видео и данные о 25-летнем утопленнике

У одного из погибших в аварии с переворотом моторной лодки на Днепре в Кременчуге, Полтавской области, осталась большая семья и девушка.

Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на родственников погибшего.

Данил Чемерис родился в 1994 году. Его тело достали из Днепра водолазы 26 марта. Также сообщалось, что рядом с ним были обнаружены тела других жертв, однако эта информация не подтвердилась.

"Он дядя 4 племянников, самый лучший брат, лучший друг, любимый парень и просто частица наших сердец. В тот роковой вечер, как всегда на позитиве, он позвонил своей девушке и кумовьям. Данил рассказывал, как соскучился и хочет поскорее приехать к ним. Прошел час. Его телефон был недоступен, но никто не заподозрил, что что-то не так, а его уже искали спасатели. Сегодня, такой холодный, он лежит на сырой земле, этот добрый парень не успел еще увидеть жизнь. Потеряв его, мы потеряли жизненные яркие краски", – говорят друзья и кумовья покойного.

Они отмечают, что Данил очень любил жизнь, любил рыбалку, и, с сожалением констатируют, что практически не умел плавать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 марта в Кременчуге, Полтавской области произошло ЧП на воде с компанией молодых людей: лодка, на которой они плавали, перевернулась. В лодке всего находились пять человек: три парня в возрасте 24−27 лет и две 18-летние девушки.