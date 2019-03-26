Смертельное ЧП на воде в Кременчуге: появились фото пропавших парней и девушки

26 марта в Полтавской области спасатели обнаружили тело погибшего молодого человека, который вместе с товарищами пропал с моторной лодки в Кременчуге.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поиски еще троих человек продолжаются.

По словам начальника местной водолазно-спасательной станции Василия Белоуса, тело Даниила Чемериса обнаружил работник лодочной станции в районе Демуровки. Его уже вытащили из воды. По предварительной информации, здесь также были найдены еще несколько тел, однако информацию официально не подтвердили.

Тем временем в соцсетях появились фото ребят, пропавших с моторной лодки.

Как известно, в лодке находилось пять человек. Одной девушке удалось выплыть, поиски остальных продолжаются с 24 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве спасли 2-х рыбаков, которые находились на отколовшейся льдине.